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Власти Гватемалы объявили о прекращении поисковой операции после извержения вулкана Фуэго

Происшествия
17 июня, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

На данный момент около 200 человек считаются пропавшими без вести после стихийного бедствия

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ТАСС, 17 июня. Поисковая операция на месте гватемальских поселков, уничтоженных при извержении вулкана Фуэго 3 июня, будет прекращена. Такое решение приняли в воскресенье власти центральноамериканской республики.

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"На совещании регионального отделения центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий в департаменте Эскуинтла было принято решение, что поисковые операции окончательно прекращаются в населенных пунктах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео в муниципалитете Эскуинтла", - говорится в сообщении республиканского центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred), размещенном в Twitter.

К настоящему времени число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, около 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищет своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни человек. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более чем 1,7 млн человек.

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