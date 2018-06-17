Власти Гватемалы объявили о прекращении поисковой операции после извержения вулкана Фуэго

ТАСС, 17 июня. Поисковая операция на месте гватемальских поселков, уничтоженных при извержении вулкана Фуэго 3 июня, будет прекращена. Такое решение приняли в воскресенье власти центральноамериканской республики.

"На совещании регионального отделения центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий в департаменте Эскуинтла было принято решение, что поисковые операции окончательно прекращаются в населенных пунктах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео в муниципалитете Эскуинтла", - говорится в сообщении республиканского центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred), размещенном в Twitter.

К настоящему времени число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, около 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищет своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни человек. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более чем 1,7 млн человек.