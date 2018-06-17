Более 400 пассажиров сошедшего с рельсов в Казахстане поезда доставили в Алма-Ату

АСТАНА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) доставили в Алма-Ату свыше 400 пассажиров поезда Астана - Алма-Ата, сошедшего с рельсов в Жамбылской области республики в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе КТЖ.

"Более 400 пассажиров поезда №10 доставлены в Алма-Ату. На железнодорожном вокзале Алма-Ата-1 прибывшим пассажирам оказана медицинская помощь. Организованы дежурства более 10 машин скорой помощи и медпункта вокзала", - говорится в сообщении. Как заверили в компании, ЧП не повлияет на график движения поездов по участку Астана - Алма-Ата.

"Для обеспечения оперативной доставки людей до пункта назначения на станцию Шу были отправлены 7 пассажирских вагонов", - рассказал директор Алма-Атинского филиала АО "КТЖ - Грузовые перевозки" Сарсебек Джапаров.

В воскресенье в 13:45 (10:45 мск) на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошел сход пассажирского состава сообщением Астана - Алма-Ата из 20 вагонов. В результате крушения с рельсов сошли восемь пассажирских вагонов, в том числе два - с опрокидыванием, погиб ребенок 2006 года рождения, пострадали 14 человек.

По данным пресс-службы комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.