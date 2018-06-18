Число жертв ДТП в Техасе выросло до пяти

ТАСС, 18 июня. Число жертв автоаварии, произошедшей в воскресенье в южной части штата Техас недалеко от границы с Мексикой, выросло до пяти. Об этом заявил местный окружной шериф Мэрион Бойд, пресс-конференцию которого транслировали центральные телеканалы.

По его словам, внедорожник, в котором нелегальные иммигранты пытались скрыться от сотрудников службы пограничного контроля, двигался со скоростью около 160 км/ч. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. Четыре человека скончались на месте, один - в больнице.

Еще несколько пострадавших были госпитализированы. Как пояснил шериф, во внедорожнике находились 14 человек.

Бойд уточнил, что водитель и один из пассажиров являются гражданами США. Они взяты под стражу властями.