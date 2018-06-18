Летчика Ярошенко перевели в тюрьму в штате Коннектикут

ТАСС, 18 июня. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, был переведен в тюрьму в городе Данбери (штат Коннектикут). Об этом свидетельствует информация, опубликованная в воскресенье на сайте Федерального бюро тюрем США.

Согласно распространенным данным, федеральное пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности рассчитано на содержание более 1,4 тыс. заключенных обоих полов. До этого россиянин отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси). На промежуточном этапе он находился в пенитенциарном учреждении в Бруклине.

"Мы будем добиваться скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи", - сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов. Защитник уточнил, что, в частности, рассчитывает выяснить, каковы условия в новой тюрьме, "как проходила процедура перемещения" россиянина.

Как отметил Тарасов, ранее ожидалось, что Ярошенко будет переведен в другую тюрьму, которая находится в городе Лоретто (штат Пенсильвания), причем, по крайней мере, на несколько дней позже. Адвокат констатировал, что, как правило, власти США не разъясняют причин, по которым заключенного переводят в ту или иную тюрьму.

Тарасов ранее сообщил, что от имени Ярошенко было подготовлено обращение в Федеральное бюро тюрем США с просьбой перевести его в тюрьму в городе Алленвуд (штат Пенсильвания). "Мы надеялись, что его мнение будет учитываться", - констатировал защитник.

О деле Ярошенко

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело против него - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.