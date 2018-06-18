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Тело неизвестного мужчины обнаружено после пожара на судне в Петропавловске-Камчатском

Происшествия
18 июня, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Личность погибшего устанавливается

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ТАСС, 18 июня. Пожарные обнаружили тело неизвестного мужчины после пожара на рыболовном судне в порту Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в понедельник.

"Огонь распространился на небольшой площади, но после тушения на месте был обнаружен труп мужчины. Его личность пока устанавливается", рассказали в ведомстве. Судно находилось на ремонте.

В пресс-службе УМВД Камчатки не смогли оперативно предоставить информацию о проводимых следственных действиях. В Дальневосточном управлении Следственного комитета на транспорте ТАСС рассказали, что материалы дела в ведомство пока не поступали.

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