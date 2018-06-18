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В Японии из-за землетрясения остановлено движение поездов и метро

Происшествия
18 июня, 3:07 дата обновления: 18 июня, 3:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, июня. /ТАСС

Также была прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и домов

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© REUTERS/Issei Kato

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено в понедельник в результате сильного землетрясения в районе города Осака. Магнитуда подземного толчка составила 5,9, сообщило национальное Метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км на севере префектуры Осака.

Как сообщает на своем сайте энергетическая компания Kansai Electric Power, в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон у атомных станций остается в норме, добавили в компании, которой также принадлежат две АЭС в этом районе. 

Полностью прекращено движение метро в городе Осака с населением 2,6 млн человек. Аэропорт Кансай прекратил прием самолетов и ведет проверку взлетно-посадочных полос. 

О жертвах и разрушениях в результате землетрясения информации на данный момент не поступало, сообщил на экстренной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По информации телеканала NHK, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб.

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Абэ, Синдзо
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