В свои квартиры вернулись почти все жильцы пятиэтажки в Октябрьском, где взорвался газ

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Жильцов пятиэтажного дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв газа, пустили в квартиры. Об этом ТАСС сообщили в администрации поселка.

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного двухподъездного дома в поселке Октябрьский Ванинского района края произошел взрыв бытового газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще один человек получил травмы. Дом специалисты признали пригодным для проживания, в здании начался ремонт. Жильцы второго подъезда смогли зайти в свои квартиры на следующий день.

"Накануне пустили в квартиры жильцов первого подъезда, заселиться смогли почти все семьи, за исключением пяти семей, проживавших в наиболее пострадавших квартирах. Сейчас они находятся у знакомых, два человека - в пункте временного размещения", - сказала замглавы поселка Ирина Макарова.

Она уточнила, что людей смогли пустить в квартиры, восстановив поврежденные лестничные пролеты. Конструкции временно укрепили, впоследствии будет проведен капитальный ремонт. Все выбитые двери уже поставлены, продолжаются работы по восстановлению окон.

Макарова добавила, что пострадавший по-прежнему находится в больнице.