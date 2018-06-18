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В свои квартиры вернулись почти все жильцы пятиэтажки в Октябрьском, где взорвался газ

Происшествия
18 июня, 3:24 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 18, июня. /ТАСС

В результате происшествия погиб один человек

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ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Жильцов пятиэтажного дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв газа, пустили в квартиры. Об этом ТАСС сообщили в администрации поселка.

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного двухподъездного дома в поселке Октябрьский Ванинского района края произошел взрыв бытового газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще один человек получил травмы. Дом специалисты признали пригодным для проживания, в здании начался ремонт. Жильцы второго подъезда смогли зайти в свои квартиры на следующий день.

"Накануне пустили в квартиры жильцов первого подъезда, заселиться смогли почти все семьи, за исключением пяти семей, проживавших в наиболее пострадавших квартирах. Сейчас они находятся у знакомых, два человека - в пункте временного размещения", - сказала замглавы поселка Ирина Макарова.

Она уточнила, что людей смогли пустить в квартиры, восстановив поврежденные лестничные пролеты. Конструкции временно укрепили, впоследствии будет проведен капитальный ремонт. Все выбитые двери уже поставлены, продолжаются работы по восстановлению окон.

Макарова добавила, что пострадавший по-прежнему находится в больнице.

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