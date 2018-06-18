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Площадь пожаров в России за сутки увеличилась на 1,8 тыс. га

Происшествия
18 июня, 4:05 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 18, июня. /ТАСС

Самые сильные очаги возгораний зарегистрированы в Якутии и Магаданской области

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ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Лесными пожарами в России охвачено почти 10,3 тыс. га. За сутки, площадь возгораний увеличилась на 1,8 тыс. га. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 18 июня на территории РФ действовало 64 лесных пожара на площади 10 248 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые сильные очаги зарегистрированы в Якутии на площади почти 4,8 тыс. га и в Магаданской области - около 3,1 тыс. га.

Днем ранее в регионах России было зарегистрировано 53 лесных пожара на площади почти 8,5 тыс. га.

К борьбе с огнем в лесах привлечено около 1,7 тыс. человек, задействовано около 250 единиц техники.

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