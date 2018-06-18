В Барнауле совершил аварийную посадку самолет из Иркутска

БАРНАУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Самолет Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю

"В 7:40 (3:40 мск) 18 июня года от дежурного диспетчерской службы аэропорта Барнаула имени Германа Титова поступила информация об аварийной посадке самолета Superjet 100, следовавшего маршрутом Иркутск - Барнаул - Санкт-Петербург. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

По данным краевого главка МЧС, все пассажиры выведены из самолета, размещены в здании аэропорта.

Пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов сообщил, что самолет перед вылетом прошел проверку у наземных служб без нареканий.

"Борт прошел стандартную проверку. Никаких нареканий со стороны наземных служб не было, иначе бы его просто не выпустили", - сообщил Куликов.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились 85 пассажиров и пять членов экипажа. В полете произошло срабатывание датчика технической неисправности, посадка прошла благополучно. "Поскольку предполагается задержка дальнейшего вылета, барнаульская транспортная прокуратура будет контролировать соблюдение прав пассажиров. По предварительным данным, авиакомпания планирует предоставить резервный борт", - сообщили ТАСС в ведомстве.