Генконсульство РФ не имеет данных о россиянах, пострадавших при землетрясении в Японии

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в городе Осака в Японии не располагает сведениями о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в прилегающем районе. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Генконсульство, уведомили там, работает в нормальном режиме, ведет прием граждан. "От японских властей данных о пострадавших россиянах не поступало", - сообщил представитель миссии.

В понедельник на севере префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Погибли три человека, десятки пострадали.