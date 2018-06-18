Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генконсульство РФ не имеет данных о россиянах, пострадавших при землетрясении в Японии

Происшествия
18 июня, 7:08 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, июня. /ТАСС

Диппредставительство работает в нормальном режиме и ведет прием граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в городе Осака в Японии не располагает сведениями о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в прилегающем районе. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Генконсульство, уведомили там, работает в нормальном режиме, ведет прием граждан. "От японских властей данных о пострадавших россиянах не поступало", - сообщил представитель миссии.

В понедельник на севере префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Погибли три человека, десятки пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости