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Пожар произошел в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области

Происшествия
18 июня, 9:06 дата обновления: 18 июня, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В этот момент в шахте находились 114 человек, никто не пострадал

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Возгорание кабеля произошло в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, в результате происшествия никто не пострадал, пожар ликвидирован. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"В шахте "Ерунаковская-8" на глубине 580 метров между конвейерным штреком № 6 и вентиляционным штреком № 37 в сбойке № 12 произошло возгорание кабеля. В этот момент в шахте находились 114 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все горнорабочие были выведены на поверхность, никто не пострадал. Пожар ликвидирован, проводится проветривание.

Как сообщили ТАСС в департаменте угольной промышленности Кемеровской области, инцидент мог произойти из-за задымления насоса, который откачивал воду.

"В 05:10 (01:10 мск) загорелся участок проходки на глубине около 500 метров между выработками - задымился насос, он откачивал воду. Вывели 123 человека. Приехали ВГСЧ (военизированная горно-спасательная часть - прим. ТАСС), потушили, сейчас работает комиссия (по расследованию инцидента) - будут спускаться на место, смотреть. Люди, которые отвечали за жизнеобеспечение шахты, работают на месте", - сообщили в департаменте.

Шахта "Ерунаковская-8", введенная в эксплуатацию в феврале 2013 года, находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").

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