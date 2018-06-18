В Польше два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Авария автобуса с туристами произошла в понедельник в местности Константиново в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM

По имеющимся данным, автобус по невыясненной пока причине выехал на встречную полосу, а потом скатился в придорожный ров. В результате аварии погибли два человека. По меньшей мере 16 человек получили ранения. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров.

Ведется спасательная операция. Трасса номер 91, где произошла авария, заблокирована.