Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проводит проверку по факту возгорания на шахте "Ерунаковская-8", сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

"Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку соблюдения правил техники безопасности и охраны труда", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, в шахте "Ерунаковская-8" произошло возгорание кабеля, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был ликвидирован. Были эвакуированы 114 человек, проводится проветривание. В настоящее время в шахте работают девять человек для поддержания ее жизнедеятельности.

Шахта "Ерунаковская-8", введенная в эксплуатацию в феврале 2013 года, находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").