Газовая обстановка на шахте в Кузбассе после задымления в норме

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Газовая обстановка на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, где в понедельник произошло задымление и были эвакуированы рабочие, в норме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании, в состав которой входит предприятие.

"На шахте "Ерунаковская VIII" произошло задымление. <...> Люди были выведены на поверхность, пострадавших нет. Газовая обстановка в норме. На предприятии создана специальная комиссия для выявления обстоятельств сложившейся ситуации", - сказали в пресс-службе.

Шахта "Ерунаковская-8" введенная в эксплуатацию в феврале 2013 года, находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").