Около 30 случаев заболевания сальмонеллезом выявили в якутском селе

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили 28 случаев заболевания сальмонеллезом в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии, где ранее произошло массовое отравление жителей после школьного банкета. Об этом сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе с диагнозом "острая кишечная инфекция" в селе Хоро был госпитализирован 21 человек после банкета на школьном выпускном, который состоялся 10 июня. В управлении отметили, что из общего числа заболевших 15 человек связывают свое заболевание с банкетом для выпускников. Остальные заболевшие в более поздние сроки употребляли остатки блюд с банкета, которые участники банкета разобрали по домам.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что в селе Хоро Верхневилюйского района, по данным лабораторных исследований, общее количество заболевших сальмонеллезом составило 28 человек, в том числе 12 детей в возрасте до 17 лет. Из них лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у 24 больных, лабораторные исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном минздраве, госпитализированным с отравлением после банкета на выпускном, среди которых 12 детей, стало лучше. Они готовятся к выписке.

Следственные органы Следственного комитета России по республике возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").