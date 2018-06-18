Министра сельского хозяйства Оренбургской области арестовали до 14 августа

ТАСС, 18 июня. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 14 августа министра сельского хозяйства региона Михаила Маслова, задержанного по подозрению в хищении 100 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила ТАСС помощник председателя суда Юлия Глухова.

"Заключили под стражу до 14 августа", - сказала она. Глухова уточнила, что на аналогичный срок арестован подозреваемый по делу - руководитель оренбургского предприятия "Селекционно-гибридный центр "Вишневский" Виктор Железнов.

Ранее сообщалось, что Маслов и Железнов были задержаны 14 июня по подозрению в хищении бюджетных средств при получении субсидий.

По данным следствия, в 2015-2016 годах представители ООО "СГЦ "Вишневский" похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей. 15 июня министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов был отстранен от должности до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу.