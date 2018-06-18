Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил уголовные дела по новым фактам артобстрелов Донбасса украинскими силовиками

Происшествия
18 июня, 10:35 UTC+3

В результате обстрелов ранения получили 10 жителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по шести новым фактам артобстрелов гражданского населения Донбасса украинскими силовиками. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 7 и 8 июня украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня также был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня - село Васильевка, 11 июня - Куйбышевский район города Донецка, 12 июня - гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области", - сообщила Петренко.

По данным СК, 13 июня украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка. "По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила представитель СК РФ.

Петренко добавила, что в результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание "Горводоканала" Докучаевска. Она отметила, что, несмотря на достигнутые договоренности, следствием фиксируются все новые факты применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении незадействованных в вооруженном конфликте мирных граждан Донбасса. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины по приказам своего руководства действуют в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. "Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этих и других преступлений против мира и безопасности человечества", - добавила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
2
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
7
Турникеты в автобусах Москвы планируется полностью убрать к сентябрю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости