СК возбудил уголовные дела по новым фактам артобстрелов Донбасса украинскими силовиками

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по шести новым фактам артобстрелов гражданского населения Донбасса украинскими силовиками. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 7 и 8 июня украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня также был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня - село Васильевка, 11 июня - Куйбышевский район города Донецка, 12 июня - гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области", - сообщила Петренко.

По данным СК, 13 июня украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка. "По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила представитель СК РФ.

Петренко добавила, что в результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание "Горводоканала" Докучаевска. Она отметила, что, несмотря на достигнутые договоренности, следствием фиксируются все новые факты применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении незадействованных в вооруженном конфликте мирных граждан Донбасса. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины по приказам своего руководства действуют в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. "Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этих и других преступлений против мира и безопасности человечества", - добавила Петренко.