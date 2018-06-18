Суд взыскал с МВД РФ 5 тыс. рублей в пользу Дадина за нарушение его прав

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник взыскал с МВД России 5 тыс. рублей в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав при конвоировании.

"Взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей", - сказал судья.

В иске Дадин просил взыскать с МВД 700 тыс. рублей. Дадин описал события 2015 года, когда суд рассматривал ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митингов и пикетов. Находясь в здании Замоскворецкого суда, 31 января и 3 февраля 2015 года Дадину на протяжении этого времени не предоставляли питание. Данный факт был признан Железнодорожным судом Московской области незаконным и не соответствующим требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещение пыток), решение вступило в законную силу.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. Однако в дальнейшем Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. В связи с этим Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии в Карелии, где он отбывал наказание.

После освобождения Дадин подал в суд жалобы к ФСИН России и администрации колонии. Он оспаривал решение об этапировании в колонию и условия этапирования. Еще в двух жалобах к колонии Дадин оспаривал недопуск его представителя и наложение восьми произвольных дисциплинарных взысканий. В удовлетворении всех жалоб было отказано.