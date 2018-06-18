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Спасатели в понедельник начнут транспортировку тела погибшего на Казбеке альпиниста

Происшествия
18 июня, 10:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 18, июня. /ТАСС

Состояние остальных участников туристической группы оценивается как нормальное

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели добрались до места нахождения альпинистской группы из Рязани на горе Казбек, где накануне скончался один человек, и в понедельник планируют начать транспортировку его тела. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии, состояние остальных оценивается как нормальное.

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По данным ГУ МЧС, в воскресенье семеро спасателей североосетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из семи человек. Накануне утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он находится без сознания, предварительно, отек легкого. Позже он скончался.

"Группа спасателей достигла места нахождения альпинистской группы на Казбеке. Сегодня будут начаты работы по транспортировке со склона тела погибшего альпиниста. Состояние остальных участников группы нормальное", - говорится в сообщении.

Группа находится на высоте 3500 м.

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