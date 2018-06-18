СМИ: главу Audi задержали в связи с "дизельным скандалом"

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Об этом сообщила в газета Suddeutsche Zeitung.

"Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром временно задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста", - приводит издание слова представителя Audi.

11 июня стало известно о том, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".

Кроме того, дело было ранее возбуждено в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen. В его квартире также прошли обыски.

Несколькот последних лет ознаменовались громкими скандалами вокруг автомобилей, работающих на дизельном топливе. Изначально в центре "дизельного скандала" оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.