В Подмосковье полуторагодовалый ребенок умер после укуса собаки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полуторагодовалый ребенок погиб после укуса домашней собаки в Коломне. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Предварительно установлено, что мальчик вместе с мамой приехал в гости к друзьям семьи в Коломну. На участке домовладения в вольере находилась собака неустановленной породы, которая спустя время самостоятельно выбралась из ограждения и напала на ребенка, укусив его в область головы", - сообщила Врадий.

Мальчика доставили в больницу с проникающей укушенной раной в области затылочной части головы, где спустя несколько часов он скончался. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Назначена судмедэкспертиза, проведен осмотр места происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.