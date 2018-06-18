Глава автоконцерна Audi отправлен под арест

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена подтверждает задержание главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера, суд принял решение направить задержанного в следственный изолятор. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении инстанции.

"Подозреваемый предстал перед судьей, которая распорядилась заключить его в следственный изолятор", - сообщили в прокуратуре. Такое решение принято в свете того, что существовали опасения, что подозреваемый предпримет меры для сокрытия следов преступления.

"Больше мы не можем ничего сказать касательно сути дела в связи с продолжающимся расследованием", - отметили в надзорном ведомстве.

Штадлер занимает пост главы Audi 11 лет. Ранее стало известно о том, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении него по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".