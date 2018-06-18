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В Москве задержаны иностранцы, ограбившие бразильца под видом проверки документов

Происшествия
18 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ущерб составил $1400

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали двух иностранцев, укравших у жителя Бразилии под предлогом проверки документов 1,4 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В отдел МВД России по Пресненскому району Москвы поступило сообщение от гражданина Бразилии. По его словам, после общения с неизвестными на улице он обнаружил у себя пропажу денежных средств в сумме $1400 ", - сообщили в столичном главке.

В результате оперативно-следственных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых - ими оказались двое 37-летних иностранных граждан.

В пресс-службе столичного главка отметили, что в ходе предварительного расследования установлено, что один из злоумышленников, вступив в преступный сговор со своим знакомым, подошел на улице к потерпевшему, представился сотрудником полиции и под предлогом проверки документов потребовал паспорт гражданина, в котором находились денежные средства. Завладев деньгами, он скрылся с соучастником на автомобиле. Ущерб составил около 84 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража" (ст. 158) УК РФ.

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