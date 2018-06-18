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Севший на мель в Финском заливе в Петербурге сухогруз планируют обследовать водолазы

Происшествия
18 июня, 14:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

По результатам осмотра примут решение о способе снятия судна с мели

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Водолазы планируют обследовать сухогруз "Сормовский 3052", который в понедельник сел на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, чтобы оценить ущерб и принять решение о способе снятия судна с мели. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

"Планируется провести водолазный осмотр, по результатам которого будет решено либо использовать буксир для снятия судна с мели, или возможна частичная разгрузка для повторения буксировочной попытки", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время угрозы судну и экипажу нет, все 11 членов команды остаются на борту сухогруза. "Судно получило пробоину в техническом помещении в носовой части, пробоину в помещении подруливающего устройства, а также получило повреждения в районе левого и правого борта. <...> Ветер [в районе ЧП] относительно небольшой, ситуация достаточно спокойная, контролируемая", - отметили в Росморречфлоте, добавив, что инцидент не повлиял на судоходство в данном районе.

По данным ведомства, сухогруз "Сормовский 3052" имеет водоизмещение более 3 тыс. т, на его борту находится сейчас 2,9 тыс. т груза. По информации открытых источников, сухогруз был построен в 1984 году.

Как сообщалось, угроза экологии отсутствует. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

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