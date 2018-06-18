Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер экс-основатель Мособлбанка

Происшествия
18 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Анджей Мальчевский отбывал наказание в исправительном учреждении в Рязанской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Рязанской области подтвердило факт смерти отбывавшего наказание экс-основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского.

"13 июня осужденный Мальчевский А. Р. обратился в медицинскую часть исправительного учреждения, где он отбывал наказание, с жалобами на плохое самочувствие. При осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

"В тот же день в срочном порядке осужденный Мальчевский был госпитализирован в Рязанскую областную клиническую больницу. Однако состояние больного не улучшилось. 16 июня он скончался", - сообщили в УФСИН.

Измайловский суд Москвы в 2016 году признал Мальчевского, а также бывших председателя правления Мособлбанка Виктора Янина и его заместителя Юлию Зедину виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере") и приговорил к реальному наказанию.

Суд установил, что с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Мособлбанку в размере свыше 68 млрд рублей. Мошенничество совершалось путем списания денег со счетов вкладчиков банка - физических лиц - на расчетные счета организаций банковского холдинга. Зачисление похищаемых денег на счета подконтрольных организаций происходило под видом совершения банком сделок с вкладчиками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Рязанская область
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости