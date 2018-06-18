Умер экс-основатель Мособлбанка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Рязанской области подтвердило факт смерти отбывавшего наказание экс-основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского.

"13 июня осужденный Мальчевский А. Р. обратился в медицинскую часть исправительного учреждения, где он отбывал наказание, с жалобами на плохое самочувствие. При осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

"В тот же день в срочном порядке осужденный Мальчевский был госпитализирован в Рязанскую областную клиническую больницу. Однако состояние больного не улучшилось. 16 июня он скончался", - сообщили в УФСИН.

Измайловский суд Москвы в 2016 году признал Мальчевского, а также бывших председателя правления Мособлбанка Виктора Янина и его заместителя Юлию Зедину виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере") и приговорил к реальному наказанию.

Суд установил, что с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Мособлбанку в размере свыше 68 млрд рублей. Мошенничество совершалось путем списания денег со счетов вкладчиков банка - физических лиц - на расчетные счета организаций банковского холдинга. Зачисление похищаемых денег на счета подконтрольных организаций происходило под видом совершения банком сделок с вкладчиками.