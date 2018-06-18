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Спасатели эвакуировали посетителей подтопленного кафе на Ставрополье

Происшествия
18 июня, 15:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

В здании в момент затопления находились 25 человек

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СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 25 посетителей и работников кафе города Невинномысска, которое затопило из-за подъема уровня рек Кубань и Большой Зеленчук на Ставрополье, сообщает в понедельник пресс-служба краевой аварийно-спасательной службы. По данным Гидрометцентра края, в понедельник уровень воды в реках продолжил спадать, но неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток.

"Сильная волна водной массы обрушилась на место слияния рек Кубань и Большой Зеленчук. В прибрежном кафе отдыхали жители одного из районов города Невинномысска. Внезапно вода начала подниматься, и люди, находившиеся внутри здания, оказались в кольце из водной толщи. Само здание находилось немного выше уровня земляного покрова, но вот путь наружу был отрезан", - говорится в сообщении пресс-службы.

На автомобиле "Нефаз" спасатели подъехали к кафе и вывезли людей в безопасное место.

В воскресенье в Невинномысске также оказались подтоплены дороги на пойменных территориях. По данным краевого Гидрометцентра, причиной подъема уровня воды стали обильные дожди, выпавшие в воскресенье в верховьях реки Кубань на территории Карачаево-Черкесии.

"Дальнейшее продвижение паводочной волны привело к повышению уровня воды [на территории Ставропольского края] до опасной отметки 750 см (затопление прилегающих территорий). <…> В 08:00 мск 18 июня уровень воды составил 668 см, что ниже отметки неблагоприятного явления на 32 см. Действие штормового предупреждения о возможном достижении уровнями воды опасной отметки сохраняется до конца суток 18 июня", - уточняют метеорологи.

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