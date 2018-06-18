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В суд доставлен въехавший в группу пешеходов в центре Москвы таксист

Происшествия
18 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Материалы дела в суд пока не поступили

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Таксист, въехавший в субботу на машине в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы, доставлен в Таганский суд столицы для избрания меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Таганский районный суд Москвы доставили Анарбек уулу Чынгызу, но сам материал (дела) в суд еще не поступал", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла вечером 16 июня на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.

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