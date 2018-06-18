Сыновья убитых в Москве бизнесменов предъявили иски к брату Тельмана Исмаилова

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сыновья убитых в 2016 году бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева предъявили иски о возмещении морального и материального ущерба к брату бывшего владельца Черкизовского рынка Рафику Исмаилову, обвиняемому в организации этих убийств. Об этом потерпевшие заявили в Московском областном суде, где в понедельник прошло первое заседание по существу.

"В рамках уголовного дела к Рафику Исмаилову заявлены исковые требования", - сказал Савкин, не уточнив подробностей иска.

По версии следствия, бывший владелец рынка Тельман Исмаилов разработал план убийств владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева совместно со своими братьями, в роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов застрелил Савкина и Брылева. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать орудие преступления.

Также Роман Савкин как свидетель в суде заявил, что его отец предполагал причастность Рафика Исмаилова к убийству в 2000 году бизнесмена Андрея Лобанова. "Партнера отца по бизнесу Андрея Лабанова убили в 2000 годах. Мой отец предполагал, что убийство было совершенно Рафиком Исмаиловым, так как весь бизнес убитого перешел к нему [Исмаилову]", - сказал свидетель.

Потерпевшие в суде сказали, что "в связи влиятельностью семьи Исмаиловых", они опасаются за свою жизнь.

Рафик Исмаилов вину не признает и назвал инкриминируемые обвинения оговором.

Дело об убийстве

Рафик Исмаилов обвиняется по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно арестован по этому уголовному делу. Еще один его брат, Вагиф, скрывается от следствия за границей.

12 марта Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении исполнителя убийства Мехмана Керимова, осудив его на 13 лет колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство, свою вину он признал.