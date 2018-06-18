Станция в Волгограде, откуда вышел врезавшийся в баржу катамаран, не закрывалась

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Лодочная станция ООО "Пристань" в Волгограде, откуда 11 июня вышел катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, работает в обычном режиме, потому что сотрудники станции не могут препятствовать выходу в акваторию Волги частных судов. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель администрации лодочной станции Андрей Соколов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Волгоградской области запретили эксплуатацию лодочной станции ООО "Пристань".

"Нам [сотрудники ГИМС] выдали предписание устранить три нарушения, в том числе завести журнал, который мы и не обязаны были вести. Сейчас лодочная станция работает, мы не имеем право не выпускать суда. Здесь стоят не наши лодки, это суда чужих людей, они с нами никакими трудовыми соглашениями не связаны. У нас нет забора, лодочную станцию закрыть невозможно", - сказал Соколов.

Он также отметил, что за лодки, которые вышли в акваторию Волги, сотрудники станции не несут ответственности. "У нас нет права требовать документы, нет права препятствовать выходу судов. Если человек заплатил за место на нашей станции, мы обязаны ему его предоставить, и он в любое время дня и ночи может выйти, не спрашивая нас по закону", - добавил Соколов.

ЧП на Волге

Поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек, спасены пятеро пассажиров катамарана. Ранее сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции ООО "Пристань" Леонида Жданова, который, по их утверждению, не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который впоследствии столкнулся с баржей. 14 июня райсуд Волгограда арестовал его на два месяца.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ по факту столкновения катамарана и баржи возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. На нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

Судмедэкспертиза показала, что в крови капитана и собственника катамарана, экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, погибшего при столкновении с баржей, обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения.