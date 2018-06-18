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Замдиректора ДК в Коми осуждена за халатность из-за ДТП с участием автобуса с детьми

Происшествия
18 июня, 17:13 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 18, июня. /ТАСС

Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно

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СЫКТЫВКАР, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель директора Дома культуры города Микунь в Республике Коми признана виновной в халатности и приговорена к одному году лишения свободы условно из-за попавшего в аварию автобуса с детским танцевальным коллективом. Такое решение вынес Усть-Вымский районный суд, сообщили в понедельник в республиканской прокуратуре.

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"Заместитель директора Микуньского дома культуры признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ [халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека]. Вину в инкриминируемом деянии подсудимая не признала. Суд назначил ей наказание: один год лишения свободы условно с испытательным сроком на год", - указано в сообщении прокуратуры.

Как установил суд, 10 августа 2016 года заместитель директора допустила выход на линию автобуса, который по назначению и конструкции не соответствовал требованиям, предъявляемым к организованным перевозкам детей. Маршрут следования не был согласован с ГИБДД. В результате автобус Дома культуры, за рулем которого был водитель, официально числящийся в отпуске, попал в ДТП. В результате аварии один ребенок получил тяжелую травму, четверо - легкие травмы, травма сопровождающей их женщины была оценена как средней тяжести.

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