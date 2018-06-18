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Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца

Происшествия
18 июня, 18:14 UTC+3

ДТП произошло в субботу, восемь человек, включая иностранных граждан, получили травмы

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Чынгыз Анарбек (справа)

Чынгыз Анарбек (справа)

© Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Таганский суд арестовал до середины августа таксиста Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Чынгыза Анарбека меру пресечения в виде ареста на срок до 16 августа", - сказал судья.

Следствие попросило арестовать таксиста на два месяца. "Обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории России, его противоправное деяние несет широкий общественный резонанс. Просим арестовать обвиняемого до 16 августа", - сказал следователь. "Полностью поддерживаем ходатайство следствия", - сказал прокурор.

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Обвиняемый признал свою вину. "Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников", - сказал водитель такси.

Кроме того в ходе судебного заседания адвокат приобщил письмо из посольства Киргизской Республики. "В письме указано, что в случае избрания меры пресечения не связанное с лишением свободы посольство Кыргызской республики готово предоставить ему жилье не территории посольства", - сказал защитник.

ДТП произошло в минувшую субботу вечером на улице Ильинке в центре Москвы, получили травмы восемь человек, в том числе три иностранца.

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