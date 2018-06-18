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В Москве на 2 млн рублей обокрали гостиничный номер бизнесмена-болельщика из Англии

Происшествия
18 июня, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Среди украденных предметов - трое наручных часов и сумка Louis Vuitton

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Приехавший в Москву на чемпионат мира по футболу бизнесмен из Англии сообщил в полицию, что неизвестный украл из его номера в отеле St. Regis Moscow Nikolskaya имущество на $45 тыс. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Остановившийся в столичном отеле St. Regis Moscow Nikolskaya 51-летний подданный Великобритании сообщил в полицию, что неизвестный украл трое наручных часов: пару часов фирмы Rolex Daytona и две пары - фирмы Hublot, а также сумку Louis Vuitton из сейфа в его номере на общую сумму около $45 тыс.(около 2 млн рублей)", - сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, заявитель является директором компании Park-Lane Partners, которая, в частности, занимается недвижимостью.

Собеседник ТАСС отметил, что обеспечением безопасности в отеле занимается частное охранное предприятие. "По факту ограбления возбуждено уголовное дело", - добавил источник.

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