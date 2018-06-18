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В квартире на юго-западе Москвы нашли тело скончавшегося от наркотиков мужчины

Происшествия
18 июня, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

СК начал доследственную проверку

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило об обнаружении в одной из квартир на юго-западе столицы мертвого мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Тело было найдено 17 июня днем в доме по улице Кутузова.

"По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством", - сказала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ Юлия Иванова. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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