В квартире на юго-западе Москвы нашли тело скончавшегося от наркотиков мужчины

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило об обнаружении в одной из квартир на юго-западе столицы мертвого мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Тело было найдено 17 июня днем в доме по улице Кутузова.

"По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством", - сказала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ Юлия Иванова. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.