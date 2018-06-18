Суд в Москве арестовал следователя по делу о фальсификации доказательств

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мещанский районный суд санкционировал арест московского следователя Сергея Чистюхина в рамках дела о незаконном освобождении от уголовной ответственности и фальсификации доказательств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

Чистюхин - сотрудник Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Чистюхина меру пресечения в виде содержания под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель суда.

Чистюхину инкриминируется ст. 300 УК РФ ("Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, прокурором, следователем или лицом, производящим дознание") и ч. 3 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия"). Каждая из статей предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.