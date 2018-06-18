В результате происшествия с самолетом сборной Саудовской Аравии никто не пострадал

ТАСС, 18 июня. Никто не пострадал в результате незначительной технической неисправности самолета, в котором сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела вечером в понедельник в Ростов-на-Дону. Об этом сообщила в понедельник федерация футбола Саудовской Аравии на своей официальной странице в Twitter.

"Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной в настоящее время направляется к месту своего жительства", - отмечается в сообщении.

No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK — A. (@AhmedMashaly24) 18 июня 2018 г.

Согласно видеозаписи инцидента, размещенной в соцсетях, под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя, был виден огонь. Саудовская сборная прилетела на борту авиакомпании "Россия". Комментарием авиакомпании ТАСС пока не располагает.

Футболисты сборной Саудовской Аравии в понедельник прилетели в Ростов-на-Дону, где 20 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. Встреча группы А с уругвайцами состоится в среду.

Команда Саудовской Аравии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Санкт-Петербурге и в перерыве межу матчами тренируется на базе футбольного клуба "Зенит".