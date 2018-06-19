В авиакомпании "Россия" прокомментировали инцидент с самолетом саудовской сборной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной инцидента с самолетом, перевозившим сборную Саудовской Аравии по футболу в Ростов-на-Дону, стало попадание птицы в двигатель, само происшествие не угрожало безопасности пассажиров, посадка прошла штатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Согласно видеозаписи инцидента, размещенной в соцсетях, под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя, был виден огонь. Как сообщила в понедельник федерация футбола Саудовской Аравии на своей официальной странице в Twitter, никто не пострадал в результате незначительной технической неисправности самолета.

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

По данным пресс-службы, во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. "Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности", - добавили в авиакомпании.

Футболисты сборной Саудовской Аравии в понедельник прилетели в Ростов-на-Дону, где 20 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. Встреча группы А с уругвайцами состоится в среду. Команда Саудовской Аравии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Санкт-Петербурге и в перерыве межу матчами тренируется на базе футбольного клуба "Зенит".