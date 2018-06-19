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СМИ: в США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

Происшествия
19 июня, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По данным портала TMZ, к исполнителю подбежал неизвестный, несколько раз выстрелил в него, забрал сумку певца и скрылся с места происшествия

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Рэпер XXXTentacion

Рэпер XXXTentacion

© Miami-Dade Corrections & Rehabilitation Department via AP

ТАСС, 19 июня. Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, погиб в понедельник в Майами (штат Флорида). Об этом сообщил портал TMZ.

По его данным, инцидент произошел, когда рэпер выходил из мотосалона. Неизвестный подбежал к Онфрою, несколько раз выстрелил в него, забрал сумку певца и скрылся с места происшествия. Рэпер впал в кому, позже полиция округа Броуард объявила о смерти исполнителя.

XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом "17", вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США.

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