СМИ: в США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

ТАСС, 19 июня. Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, погиб в понедельник в Майами (штат Флорида). Об этом сообщил портал TMZ.

#BREAKING: XXXtentacion Pronounced Dead https://t.co/c7mbZE813v — TMZ (@TMZ) 18 June 2018

По его данным, инцидент произошел, когда рэпер выходил из мотосалона. Неизвестный подбежал к Онфрою, несколько раз выстрелил в него, забрал сумку певца и скрылся с места происшествия. Рэпер впал в кому, позже полиция округа Броуард объявила о смерти исполнителя.

XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом "17", вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США.

#BreakingNews The adult male that was taken to the hospital has been pronounced dead. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 18 June 2018