Эксперт: инцидент с самолетом сборной Саудовской Аравии мог произойти только из-за птицы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инцидент с выбросом пламени из двигателя самолета авиакомпании "Россия", на котором сборная Саудовской Аравии по футболу была доставлена в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Уругвая, мог произойти только из-за попадания птицы в двигатель. Такое мнение высказал ТАСС главный редактор портала Avia RU Network Роман Гусаров.

Согласно видеозаписи инцидента, размещенной в соцсетях, под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя, был виден огонь. Как сообщила в понедельник федерация футбола Саудовской Аравии на своей официальной странице в сети "Твиттер", в результате незначительной технической неисправности самолета никто не пострадал. Позднее авиакомпания "Россия" сообщила, что предварительной причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель, само происшествие не угрожало безопасности пассажиров, посадка прошла штатно.

"Насколько я знаю, предварительная версия случившегося с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии летела из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, - это попадание в птицы в один из двигателей, - сказал Гусаров. - Я даже уверен в этом, так как двигатели могут загореться в двух случаях: при помпаже - внутреннем ударе, который разрушает механизм двигателя, и при попадании птиц, но так как помпаж случается на взлете, а в данном случае была посадка самолета, когда он, что называется, был на холостом ходу, на малых оборотах, то очевидно, что тут случай именно со птицей".

По словам эксперта, это достаточно распространенная ситуация в авиации, и ежегодно фиксируются около 1 тыс. подобных случаев. "Если раньше, в XX веке, это было принято считать чуть ли не ЧП, то сейчас такие случаи не вызывают тревогу у экипажей. Современные самолеты, а "Аэробус" сборной Саудовской Аравии именно такой, могут долететь даже с одним двигателем", - подчеркнул Гусаров.

Как сообщила во вторник Росавиация, ведомство с привлечением разработчика и изготовителя двигателя самолета Аirbus A-319, проведёт расследование инцидента с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии прибыла на матч в Ростов-на-Дону.

Встреча группы А между саудовцами и уругвайцами состоится в Ростове-на-Дону в среду. В первом матче турнира, который прошел в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня, сборная Саудовской Аравии со счетом 0:5 уступила команде России.