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Почти 1,5 тыс. человек находятся в центрах эвакуации в Японии после землетрясения

Происшествия
19 июня, 4:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, июня. /ТАСС

Сообщается, что всего на территории префектуры Осака открыто свыше 300 подобных пунктов

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ТАСС, 19 июня. По меньшей мере 1445 человек находятся в эвакуационных центрах через сутки после землетрясения, которое произошло в японской префектуре Осака. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

На территории префектуры открыто более 300 подобных пунктов, главным образом в административных зданиях и школах. Большинство находящихся там опасается возвращаться домой из-за угрозы повторных толчков и обрушений.

В понедельник на юго-западе японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился на севере префектуры Осака на глубине 13 км. В результате удара стихии погибли по меньшей мере четыре человека, еще около 360 пострадали.

Сейчас спасательные службы занимаются ликвидацией последствий землетрясения. По данным метеорологического управления, за минувшие сутки в Осаке произошло около 26 повторных толчков различной магнитуды. Специалисты предупреждают, что сейсмическая активность в этом регионе страны может продолжаться в течение недели.

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