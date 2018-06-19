Бухгалтера одного из вузов в Якутии осудили условно за хищение более 14 млн рублей

ТАСС, 19 июня. Якутский городской суд приговорил бывшего бухгалтера одного из высших образовательных учреждений республики к четырем годам лишения свободы условно за хищение более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"В Якутске вынесен приговор в отношении бывшего бухгалтера одного из высших образовательных учреждений республики. В течение длительного периода времени ею с использованием банковских счетов пластиковых карт, оформленных на имена своих родственников и отчисленных студентов университета, путем незаконного начисления стипендий и иных выплат похищено более 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Обвиняемая в ходе судебного разбирательства полностью признала свою вину и частично возместила ущерб. В связи с этим, а также учитывая положительные характеристики и отсутствие у нее судимости суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.