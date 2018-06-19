СК проверяет видеозапись с избиением несовершеннолетней в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю проверяет информацию и видеозапись об избиении несовершеннолетней девушки сверстницей во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой одна девушка избивает другую руками и ногами, после чего заставляет ее, стоя на коленях, извиняться. Причина конфликта неизвестна. Администраторы страницы, на которой появилось видео, сообщили, что запись без ретуши лиц участниц они передали в Следственный комитет.

"Следователи проверяют поступившую информацию об избиении несовершеннолетней во Владивостоке", сказала Римская.