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"Известия": Ярошенко заявил, что для его перевода в другую тюрьму не было оснований

Происшествия
19 июня, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Летчик также рассказал, что в тюрьме Форт-Дикс на него постоянно оказывалось давление со стороны офицеров, отвечающих за порядок

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Константин Ярошенко

Константин Ярошенко

© Фото из семейного архива/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, заявил, что для его перевода в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут) из Форта-Дикс (штат Нью-Джерси) не было оснований. Об этом он заявил в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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Как сообщалось, россиянина в перевели в пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности в Данбери, рассчитанное на содержание более 1,4 тыс. заключенных как мужчин, так и женщин. До этого он отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс.

"Для моего перевода не было никаких оснований. Это не было случайным совпадением. Речь идет о спланированной акции. Все началось с того, что в тюрьме Форт-Дикс на меня постоянно оказывалось давление со стороны офицеров, отвечающих за порядок", - заявил Ярошенко в интервью газете.

По словам заключенного, в Форт-Дикс его отправили в карцер из-за "лживого рапорта" офицеров. "Все было сделано для того, чтобы от меня избавиться. Я до последнего дня боролся за то, чтобы меня оставили в Нью-Джерси, писал письма, в том числе и директору Форт-Дикс. Безуспешно", - подчеркнул Ярошенко.

О деле Ярошенко

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.

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