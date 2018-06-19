Летевший на Камчатку самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за столкновения с птицей

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус", вылетевший в ночь на вторник из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт из-за попадания птицы в лобовое стекло. Никто не пострадал, сообщила во вторник ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Самолет вылетел в 23:20 по местному времени (19:20 мск). По предварительной информации, в левое лобовое стекло попала птица. После выработки топлива в 23:53, он благополучно совершил посадку в аэропорту вылета. Авиакомпания предоставила резервный борт, и в 04:57 (00:57 мск) пассажиры были отправлены к месту назначению, к настоящему времени они уже благополучно прибыли", - сказала она.

По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку о исполнении законодательства о безопасности полетов.