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На предприятии в Братске горит скипидар

Происшествия
19 июня, 7:58 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 19, июня. /ТАСС

На месте работают семь пожарных расчетов

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ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели Братска ликвидируют крупный пожар на одной из промышленных площадок "Группы Илим", где горит скипидар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"Пожарно-спасательные подразделения города Братска Иркутской области работают по повышенному номеру.  В настоящее время на месте пожара развернут оперативный штаб, создается необходимый запас огнетушащих веществ для проведения пенной атаки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к моменту приезда спасателей скипидар горел на большой площади. На месте работают семь пожарных расчетов.

"Погибших и пострадавших нет. К месту пожара направлены дознаватели и эксперты МЧС для установления причин произошедшего, а также передвижная лаборатория для проведения замеров содержания вредных веществ в атмосфере", - уточнили в региональном главке.

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