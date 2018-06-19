На предприятии в Братске горит скипидар

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели Братска ликвидируют крупный пожар на одной из промышленных площадок "Группы Илим", где горит скипидар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"Пожарно-спасательные подразделения города Братска Иркутской области работают по повышенному номеру. В настоящее время на месте пожара развернут оперативный штаб, создается необходимый запас огнетушащих веществ для проведения пенной атаки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к моменту приезда спасателей скипидар горел на большой площади. На месте работают семь пожарных расчетов.

"Погибших и пострадавших нет. К месту пожара направлены дознаватели и эксперты МЧС для установления причин произошедшего, а также передвижная лаборатория для проведения замеров содержания вредных веществ в атмосфере", - уточнили в региональном главке.