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Двух пограничников избили в кафе Мариуполя после просьбы дать меню на украинском

Происшествия
19 июня, 9:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Больше всего пострадала женщина-офицер, у которой диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Неизвестные избили двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины в кафе Мариуполя после того, как они попросили предоставить им меню на украинском языке. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Инцидент произошел после того, как один из военнослужащих поинтересовался у работников заведения о наличии меню на украинском языке. Это сначала возмутило охранника, через некоторое время на место приехала компания неизвестных, и начала бить пограничников, - цитирует Слободяна информагентство УНИАН. - В результате избиения пострадали двое пограничников, при чем одна из них - женщина-офицер. У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер пострадала больше всего - у нее сотрясение мозга, многочисленные ушибы".

Он подчеркнул, что пограничники вели себя "абсолютно адекватно и никоим образом не провоцировали применение против них силы". По словам Слободяна, рассматривается вопрос о транспортировке пострадавших в Киев для медицинского обследования и лечения.

Личности злоумышленников пока не установлены, добавил он.

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