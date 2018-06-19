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Во Владивостоке возбудили дело после избиения девочки

Происшествия
19 июня, 10:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июня. /ТАСС

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки во Владивостоке. Об этом во вторник сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Ранее в социальных сетях распространили видеозапись, на которой одна девушка избивает другую руками и ногами, после чего заставляет ее, стоя на коленях, извиняться. Причина конфликта неизвестна.

"По версии следствия, 1 июня 2018 года на улице Алеутская, возле остановки общественного транспорта "Краевая больница", была избита 14-летняя девушка. Видеозапись данного инцидента размещена в социальных сетях и в электронных СМИ. Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев несовершеннолетней (ст. 116 УК РФ)", - сказала Римская.

По ее словам, личность подозреваемой установлена - это школьница, которая уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. "В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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