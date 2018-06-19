Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: число жертв землетрясения в Японии выросло до пяти

Происшествия
19 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В результате происшествия пострадали свыше 300 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июня. Количество жертв землетрясения в японской префектуре Осака увеличилось до пяти. Такие данные приводит во вторник агентство Kyodo.

Смотрите также

Почти 1,5 тыс. человек находятся в центрах эвакуации в Японии после землетрясения

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии достигло почти 360 человек

Генконсульство РФ не имеет данных о россиянах, пострадавших при землетрясении в Японии

Ранее сообщалось о четырех погибших и 360 пострадавших.

В понедельник на юго-западе японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился на севере префектуры Осака на глубине 13 км. По данным метеорологического управления, за сутки в Осаке произошло около 26 повторных толчков различной магнитуды. Специалисты предупреждают, что сейсмическая активность в этом регионе страны может продолжаться в течение недели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
5
Митрохин сообщил о своем задержании во время пикета у Госдумы
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Что будет с наследием Джонни Холлидея
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости