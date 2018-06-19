Абдулатипов назвал сообщения о задержании его брата "местью за порядок" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг информацию о задержании правоохранительными органами его брата Раджаба Абдулатипова, опубликованную во вторник рядом СМИ. По его мнению, подобные сообщения вызваны местью "за наведение порядка в республике".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бывший руководитель УФМС по Дагестану Раджаб Абдулатипов был задержан в московском аэропорту при попытке покинуть страну.

"Очень много людей, которые мстят за наведение порядка в республике, за освобождение от должностей и так далее. И такие люди будут еще. Ничего хорошего без последствий не остается", - сказал Абдулатипов корреспонденту ТАСС.

По его словам, он и его брат вместе находятся на отдыхе в Горном Алтае. "Брат со мной, в Горном Алтае, мы здесь уже несколько дней, изучаем среду обитания горцев, отдыхаем и так далее", - сказал собеседник агентства.

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год возглавлял управление ФМС России по Дагестану. Является депутатом республиканского парламента 6-го созыва. По данным СПАРК, он являлся совладельцем дагестанского банка "Алжан", лишившегося лицензии в марте 2018 года, ему принадлежала доля в 0,01% в уставном капитале банка.