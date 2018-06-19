Суд в Крыму приговорил к условному заключению фигурантов дела "26 февраля"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя во вторник приговорил к условному заключению пятерых жителей Крыма за участие в массовых беспорядках у здания парламента республики 26 февраля 2014 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По данным следствия, в результате беспорядков два человека погибли, 79 получили травмы. Их организатором следствие считает замглавы признанного экстремистским и запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ахтема Чийгоза, который ранее был приговорен к восьми годам заключения, но освобожден от уголовной ответственности, после чего вылетел сначала в Турцию, а затем - в Киев.

"Дело Чийгоза" было выделено в отдельное производство, его слушали в Верховном суде Крыма. Остальных фигурантов - Али Асанова, Мустафу Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусовсудили - судили в Центральном районном суде Симферополя.

Родственники фигурантов дела сообщили журналистам, что им назначено условное наказание на срок от 3,5 до 4,5 лет. Других подробностей они не привели. Адвокаты осужденных на вынесении приговора не присутствовали.

Гражданский активист Нариман Джелялов отметил, что вердикт суда необходимо обжаловать. "Нужно борьбу продолжать. Это дело политическое", - сказал он журналистам.

В ходе прений 24 апреля прокурор предлагал приговорить фигурантов дела к условному заключению. Подсудимые вину не признали.

О "меджлисе"

"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала прокурор Крыма Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца.

В сентябре 2016 года Верховный суд России подтвердил данное решение.