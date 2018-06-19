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Херсонский суд продлил арест координатора "Волонтеров Победы" Елены Одновол

Происшествия
19 июня, 15:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Срок содержания активистки под стражей продлен до 7 августа

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Херсонский городской суд продлил до 7 августа арест координатора движения "Волонтеры Победы" Елены Юревич (Одновол). Об этом во вторник сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением следственного судьи от 19 июня 2018 года ходатайство следователя было удовлетворено, и срок содержания под стражей продлен до 7 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Жительницу Крыма, активиста Всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол украинские пограничники задержали 23 апреля на границе с Россией, в пункте пропуска "Чонгар". На Украине Одновол обвинили в "подрывной деятельности", так как, по версии украинской стороны, перед выборами президента РФ она собирала подписи в поддержку Владимира Путина. По утверждению украинской прокуратуры, задержанная въехала в страну по украинскому паспорту, выданному в 2017 году. Ранее Херсонский суд арестовал Одновол до 21 июня.

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